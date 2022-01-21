Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.



"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал президент.

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Зеленский добавил, что Путин немолодой и он должен думать о том, что он оставит после себя.

"Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями; теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", – сказал он.

Также президент добавил, что РФ хочет, чтобы Украина и весь мир забыли о Крыме.



"Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – отметил украинский лидер.

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Угроза вторжения РФ в Украину