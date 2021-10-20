Росії пробачать витівку з ОБСЄ на Донбасі: в МЗС назвали причину

Росія познущалася над ОБСЄ, але їй за це нічого не буде. Колаж "Сьогодні"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не зможе покарати Росію за беззаконня, яке вона влаштувала на Донбасі стосовно міжнародних спостерігачів, оскільки без згоди окупантів рішення про будь-яке покарання не зможе бути прийнято.

Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"ОБСЄ – це консенсусна організація. Прийняти серйозне рішення без згоди Росії неможливо. У секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються досить збалансованою позиції, і Росія має вплив. Тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую", – сказав він.

Кулеба зазначив, що Росія своїми діями руйнує Мінські угоди, що дає Україні нові можливості для того, щоб РФ понесла відповідальність, але вже поза ОБСЄ.

Провокації Росії проти ОБСЄ