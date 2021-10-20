Росії пробачать витівку з ОБСЄ на Донбасі: в МЗС назвали причину

Росія познущалася над ОБСЄ, але їй за це нічого не буде. Колаж "Сьогодні"
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не зможе покарати Росію за беззаконня, яке вона влаштувала на Донбасі стосовно міжнародних спостерігачів, оскільки без згоди окупантів рішення про будь-яке покарання не зможе бути прийнято.
Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"ОБСЄ – це консенсусна організація. Прийняти серйозне рішення без згоди Росії неможливо. У секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються досить збалансованою позиції, і Росія має вплив. Тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую", – сказав він.
Кулеба зазначив, що Росія своїми діями руйнує Мінські угоди, що дає Україні нові можливості для того, щоб РФ понесла відповідальність, але вже поза ОБСЄ.
Провокації Росії проти ОБСЄ
- 13 жовтня біля Золотого в Луганській області був затриманий росіянин Андрій Косяк. Під виглядом проведення робіт з гуманітарного розмінування (з пов`язкою СЦКК) він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли ЗСУ в межах ділянки розведення сил. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи зі зміцнення режиму припинення вогню, які забороняють наступальні, розвідувальні і диверсійні операції.
- 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків. У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що йдеться про зупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює.
- 18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.
- 19 жовтня речник МЗС РФ Марія Захарова традиційно закотила істерику, мовляв, Москва розцінює дії української сторони "як віроломні і провокаційні" і нібито саме Київ "підриває мирне врегулювання конфлікту". Також вона поскаржилася, що Київ не повідомив про затримання росіянина.
- 20 жовтня МЗС України і українська сторона у Тристоронній контактній групі заявили, що МЗС РФ своєю заявою офіційно визнало участь росіян у війні на Донбасі.