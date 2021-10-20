России простят выходку с ОБСЕ на Донбассе: в МИД назвали причину

Россия поиздевалась над ОБСЕ, но ей за это ничего не будет. Коллаж "Сегодня"
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет наказать Россию за беспредел, который она устроила на Донбассе в отношении международных наблюдателей, поскольку без согласия оккупантов решение о каком-либо наказании не сможет быть принято.
Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"ОБСЕ – это консенсусная организация. Принять серьезное решение без согласия России невозможно. В секретариате ОБСЕ тоже придерживаются достаточно сбалансированной позиции, и Россия имеет влияние. Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", – сказал он.
Кулеба отметил, что Россия своими действиями разрушает Минские соглашения, что дает Украине новые возможности для того, чтобы РФ понесла ответственность, но уже вне ОБСЕ.
Провокации России против ОБСЕ
- 13 октября возле Золотого в Луганской области был задержан россиянин Андрей Косяк. Под видом ведения работ по гуманитарному разминированию (с повязкой СЦКК) он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.
- 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков. В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает.
- 18 октября стало известно, что боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже назвала это международным терроризмом.
- 19 октября спикер МИД РФ Мария Захарова традиционно закатила истерику, мол, Москва расценивает действия украинской стороны "как вероломные и провокационные" и якобы именно Киев "подрывает мирное урегулирование конфликта". Также она пожаловалась, что Киев не уведомил о задержании россиянина.
- 20 октября МИД Украины и украинская сторона в Трехсторонней контактной группе заявили, что МИД РФ своим заявлением официально признал участие россиян в войне на Донбассе.