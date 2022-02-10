Реакція на плани Росії: Данілов розкрив деталі засідання РНБО

РНБО обговорить поведінку Росії на морі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На виїзному засіданні Ради національної безпеки та оборони 11 лютого розглянуть питання ризиків для морського судноплавства України через блокаду Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.

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"Одним з основних питань, яке розглядатиметься на виїзному засіданні РНБО України в Харкові 11 лютого, буде питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне", – повідомив Данілов.

Засідання буде проведено у Харкові. У РНБО обрали для нього область, яка є прикордонною із Росією. Крім того, обговорюватимуться питання формування сил територіальної оборони.

Морська блокада

Росія збирається перекрити частину акваторії широко навколо окупованого Криму для військово-морських навчань. Вона направила до Чорного моря шість десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів.

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Керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що нинішні дії Російської Федерації схожі на "морську блокаду українських портів".

МЗС України у зв'язку з цим висловив рішучий протест.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, насамперед торговельного, що може спричинити складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", – йдеться у повідомленні міністерства.

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Загроза з боку Росії