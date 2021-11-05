Реакція Києва на візит Путіна до Криму – порушив все, що тільки можна

Путіна закликали забратися з Криму. Колаж "Сьогодні"
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом президента РФ Володимира Путіна до окупованого Росією Севастополя. Цим він порушив закони та суверенітет України, а також міжнародне право.
Про це йдеться в заяві МЗС.
Дипломати нагадали, що неодноразово попереджали окупантів утриматись від незаконних поїздок.
"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", – йдеться у заяві.
У МЗС зазначили, що найкраще Росія могла б продемонструвати турботу про мешканців півострова тим, що припинить порушувати права людини (репресії, викрадення та вбивства), звільнить українців, які незаконно утримуються, і припинить окупацію.
Поїздки до Криму незаконні?
Зазначимо, що, з українським законодавством, іноземні громадяни мають отримати дозвіл на поїздку на окуповану територію у компетентних органів України, інакше це вважатиметься порушенням закону. Оскільки Путін ще жодного разу за час війни не погоджував із Києвом свої візити до Криму – він порушує закон.
Як ми вже писали, під час перебування у Севастополі Путін провів засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь), під час якого Лукашенко звернувся до жителів Криму.
Окупація Криму Росією
- Крим був незаконно окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.
- Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.
- Своєю чергою Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.