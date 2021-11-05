Реакція Києва на візит Путіна до Криму – порушив все, що тільки можна

Путіна закликали забратися з Криму. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом президента РФ Володимира Путіна до окупованого Росією Севастополя. Цим він порушив закони та суверенітет України, а також міжнародне право.

Про це йдеться в заяві МЗС.

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Дипломати нагадали, що неодноразово попереджали окупантів утриматись від незаконних поїздок.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", – йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що найкраще Росія могла б продемонструвати турботу про мешканців півострова тим, що припинить порушувати права людини (репресії, викрадення та вбивства), звільнить українців, які незаконно утримуються, і припинить окупацію.

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Поїздки до Криму незаконні?

Зазначимо, що, з українським законодавством, іноземні громадяни мають отримати дозвіл на поїздку на окуповану територію у компетентних органів України, інакше це вважатиметься порушенням закону. Оскільки Путін ще жодного разу за час війни не погоджував із Києвом свої візити до Криму – він порушує закон.

Як ми вже писали, під час перебування у Севастополі Путін провів засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь), під час якого Лукашенко звернувся до жителів Криму.

Окупація Криму Росією