Реакция Киева на визит Путина в Крым – нарушил все, что только можно

Путина призвали убраться из Крыма. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Россией Севастополь. Этим он нарушил законы и суверенитет Украины, а также международное право.

Об этом говорится в заявлении МИДа.

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Дипломаты напомнили, что неоднократно предупреждали оккупантов воздержаться от незаконных поездок.

"Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ. Российская сторона должна вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что лучше всего Россия могла бы продемонстрировать заботу о жителях полуострова тем, что прекратит нарушать права человека (репрессии, похищения и убийства), освободит незаконно удерживаемых украинцев и прекратит оккупацию.

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Поездки в Крым незаконны?

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, иностранные граждане должны получить разрешение на поездку на оккупированную территорию у компетентных органов Украины, в противном случае это будет считаться нарушением закона. Поскольку Путин еще ни разу за время войны не согласовывал с Киевом свои визиты в Крым – он нарушает закон.

Как мы уже писали, во время пребывания в Севастополе Путин провел заседание в онлайн-режиме Высшего совета Союзного государства (Россия+Беларусь), во время которого Лукашенко обратился к жителям Крыма.

Оккупация Крыма Россией