Путін незаконно поїде до Криму: що він там робитиме

Візит заплановано на 4 листопада

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін зібрався приїхати до окупованого Криму. Про це розповів його речник Дмитро Пєсков.

Про це пишуть російські ЗМІ .

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Путін 4 листопада має намір взяти участь "у святкових заходах у Севастополі з нагоди Дня народної єдності".

"Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим", – уточнив Пєсков.

Згідно з українським законодавством, іноземні громадяни мають отримати дозвіл на поїздку на окуповану територію у компетентних органів України, інакше це вважатиметься порушенням закону. Оскільки Путін ще жодного разу за час війни не погоджував із Києвом свої візити до Криму – він порушує закон.

Окупація Криму частини Донбасу

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Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у частині Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні було окуповано Росією Крим. Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також спрямовує на схід України своїх військових; У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує своє ставлення до конфлікту, війна виглядає не оголошеною. Водночас, світова спільнота в особі Євросоюзу, Сполучених Штатів та багатьох інших країн засуджує агресивні дії РФ і не визнає окупацію Криму. На окупантів наклали багато санкцій. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв та дітей; Крим був незаконно анексований Росією у березні 2014 р. після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 р. президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили дії Росії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський заявляв, що не будуть розмінювати Крим на Донбас . Водночас, у Києві за час війни з окупантами зрозуміли, що Захід не вирішить проблему російської агресії.

Також президент дав зрозуміти, що Донбас ніколи не буде російською і порадив любителям "російського світу" збирати речі та їхати до РФ.