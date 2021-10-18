Разумкова виженуть з Ради? Пояснюємо на пальцях, як позбавити ексспікера депутатства

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дмитро Разумков слідом за кріслом спікера може втратити й значок народного депутата України. "Слуга народу" вже натякнула, що має намір дотиснути колишнього однопартійця по всіх фронтах.

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Що трапилося з Разумковим

На одному з ефірів Разумков посперечався з главою президентської фракції Давидом Арахаміэю і прямо запитав, чи будуть забирати у нього мандат народного депутата України.

"Все залежатиме від того, яке у вас буде політичне майбутнє. Якщо ви прийшли з "Слугою народу", а потім..."- закінчив відповідь мовчазною посмішкою Арахамія.

У відповідь Дмитро Разумков пригрозив "слугам" і заявив, що вони неправильно трактують закон.

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"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамії мені незрозуміла... Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів... Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", – сказав він.

Очевидно, переживання Разумкова щодо відповіді Арахамії небезпідставні. "Слуга народу" дійсно може виштовхнути ексспікера не тільки з президії, а й за межі стін парламенту.

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Чи можна за законом забрати мандат у нардепа

Коротка відповідь: так, ймовірно, можна.

Але є декілька умов. Крім власного бажання депутата або його смерті, про що йдеться в статті 81 Конституції України, є ще одна причина для позбавлення мандата. Вона прописана останньою і звучить дослівно так:

"Невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій) до складу депутатської фракції всієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата зі складу такої фракції".

Більш простою мовою це означає, що якщо депутат захотів вийти з будь-якої фракції сам – ця ж фракція може ініціювати дострокове складення повноважень нардепа.

Але якщо народний депутат не хоче виходити з фракції, але його виключають з неї – відібрати в такому разі мандат неможливо. За такою схемою позафракційними у Верховній Раді стали колишні "слуги" Анна Скороход, Олександр Дубинський, Євген Шевченко і покійний Антон Поляков. "Слуга народу" виключила нардепів без урахування їхньої думки.

Звідки ця норма взялася в Конституції

Політична реформа 2004 року принесла в Україну поняття "імперативний мандат", який включає в себе відкликання народних депутатів.

Якщо дивитися з точки зору благих спонукань, то мова йде про можливості заміняти народних депутатів до закінчення канденціі скликання Верховної Ради. З іншого боку – таким чином фракція контролює всіх депутатів і не дає їм права не піти за власним бажанням, не втративши повноважень.

Насправді можливість виганяти депутата фракцією з парламенту свого часу зіграла свою роль у проблемі "тушок". У 2000-х політичні сили активно переманювали одна в одної депутатів за солідні гонорари в конвертах. Нардепів, що переметнулися, називали "тушками".

Після 2004 року Конституція України дозволяла покарати парламентаріїв, які самі захотіли піти з фракції. Але якщо нардеп "сидить до останнього" і не пише заяву – відібрати мандат неможливо.

В цілому Європі такі зміни в Україні не сподобалися. У європейському розумінні депутат представляє весь народ, а не свою фракцію. З цією логікою тодішню реформу розкритикувала і Венеціанська комісія, і Парламентська асамблея Ради Європи.

А що думає нинішня влада

Президент України Володимир Зеленський вирішив додати ще цілих дві причини відкликання народного депутата. У перший же робочий день Верховної Ради від гаранта надійшов законопроєкт на цю тему.

Зеленський пропонував забирати депутатський мандат у тих, хто не був на роботі без поважних причин під час більш ніж 1/3 пленарних засідань парламенту. Друга причина – якщо депутат проголосував замість свого колеги, і це встановлено судом. Одним словом, "кнопкодавство".

Але Конституційний Суд визнав, що позбавляти депутатства за всього лише не ту натиснуту кнопку або прогули на роботі – це перебір. І в грудні 2019 року КСУ визнав президентську ініціативу неконституційною.

А до чого тут Разумков

Все дуже просто. Посада голови Верховної Ради зобов'язує вийти з фракції згідно з регламентом. Спікером має бути позафракційний депутат. Не виключенням став і Дмитро Разумков. Він також вийшов з фракції "Слуга народу" перед призначенням.

На прикладі ексспікера стаття 81 Конституції України працює так: оскільки Дмитро Разумков сам вийшов з фракції партії, від якої був обраний ("Слуга народу"), то фракція має право відкликати його мандат .

Але все не так швидко. Рішення має прийняти вся фракція "Слуга народу".

Дмитро Разумков також має право попроситися назад . Ексспікер може написати заяву з проханням включити його назад у "Слугу народу".

На такий сценарій розвитку подій вже відповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко: "Фракція розглядатиме 70/30 ухвалювати рішення. Я думаю, після всього того, що ми чуємо на свою адресу за останні два тижні, на місці колег я б точно не голосував "за"... Не впевнений, що фракція підтримає".

Також суперечки можуть розгорітися навколо регламенту процедури. Разумков вийшов з фракції у 2019 році через нову посаду. Це дещо відрізняється від "рядової" ситуації, коли депутат пише заяву за власним бажанням. Але давайте все ж залишимо трактування конституційних норм відповідним органам – Конституційному Суду України.

А чи виганяли вже когось так

Так, процедура цілком робоча. У 2016 році так вигнали з парламенту відразу двох депутатів. Фракція "Блок Петра Порошенка" таким чином покарала Єгора Фірсова та Миколу Томенка. Обидва в знак протесту вийшли з фракції за власним бажанням. Томенко і Фірсов не хотіли голосувати за норми держбюджету-2016.

Тоді на закритому партійному з'їзді одноголосно вирішили забрати у них мандати. Буквально через чотири дні спікер парламенту заявив, що Фірсов і Томенко – більше не народні депутати.

З цієї ж причини ми спостерігали "опозицію" всередині фракцій. У тій же "БПП" перебували Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. Вони не виходили з фракції за власним, щоб не забрали мандат. Але і не підтримали фракції ні в чому.

Подібна ситуація сталася і з Євгеном Шевченком, який літав на зустріч до Олександра Лукашенка і відкрито критикував партію "Слуга народу". Але якби він вийшов за власним бажанням – "Слуги" отримали б право вигнати Шевченка з Ради. Однак у президентській фракції вирішили не ускладнювати процес і відпустили колишнього однопартійця у вільне плавання.

А з Дмитром Разумковим все просто. Формально партії "Слуга народу" досить провести з'їзд і проголосувати, щоб ексспікер склав повноваження нардепа.

Так чи можуть відібрати мандат депутата у Разумкова? Мабуть так. Чи відберуть? Питання.