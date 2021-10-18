Разумкова выгонят из Рады? Объясняем на пальцах, как лишить экс-спикера депутатства

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Дмитрий Разумков вслед за креслом спикера может лишиться и значка народного депутата Украины. "Слуга народа" уже намекнула, что намерены дожать бывшего однопартийца по всем фронтам.

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Что случилось с Разумковым

На одном из эфиров Разумков поспорил с главой президентской фракции Давидом Арахамией и прямо спросил, будут ли забирать у него мандат народного депутата Украины.

"Все будет зависеть от того, какое у вас будет политическое будущее. Если вы пришли со "Слугой народа", а потом…", – закончил ответ молчаливой улыбкой Арахамия.

В ответ Дмитрий Разумков пригрозил "слугам" и заявил, что они неправильно трактуют закон.

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"У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция Арахамия мне непонятна… Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов… Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", – сказал он.

Очевидно, переживания Разумкова насчет ответа Арахамии небезосновательны. "Слуга народа" действительно может вытолкать экс-спикера не только из президиума, но и за пределы стен парламента.

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Можно ли по закону забрать мандат у нардепа

Краткий ответ: да, вероятно, можно.

Но есть ряд условий. Помимо собственного желания депутата или его смерти, о чем говорится статье 81 Конституции Украины, есть еще одна причина для лишения мандата. Она прописана последней и звучит дословно так:

"Невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий) в состав депутатской фракции всей политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата из состава такой фракции".

Более простым языком это означает, что если депутат захотел выйти из какой-либо фракции сам – эта же фракция может инициировать досрочное сложение полномочий нардепа.

Но если народный депутат не хочет выходить из фракции, но его исключают из нее – отобрать в таком случае мандат невозможно. По такой схеме внефракционными в Верховной Раде стали бывшие "слуги" Анна Скороход, Александр Дубинский, Евгений Шевченко и покойный Антон Поляков. "Слуга народа" исключила нардепов без учета их мнения.

Откуда эта норма взялась в Конституции

Политическая реформа в 2004 году принесла в Украину понятие "императивный мандат", который включает в себя отзыв народных депутатов.

Если смотреть с точки зрения благих побуждений, то речь идет о возможности менять народных депутатов до окончания канденции созыва Верховной Рады. С другой стороны – таким образом фракция контролирует всех депутатов и не дает им права не уйти по собственному желанию, не лишившись полномочий.

На самом деле возможность выгонять депутата фракцией из парламента в свое время сыграла свою роль в проблеме "тушек". В 2000-х политические силы активно переманивали друг у друга депутатов за солидные гонорары в конвертах. Переметнувшихся нардепов называли "тушка".

Но после 2004 года Конституция Украины позволяла наказать парламентариев, которые сами захотели уйти из фракции. Но если нардеп "сидит до последнего" и не пишет заявление – отобрать мандат невозможно.

В целом, Европе такие изменения в Украине не понравились. В европейском понимании депутат представляет весь народ, а не свою фракцию. С этой логикой тогдашнюю реформу раскритиковала и Венецианская комиссия, и Парламентская ассамблея Совета Европы.

А что думает нынешняя власть

Президент Украины Владимир Зеленский решил добавить еще целых две причины отзыва народного депутата. В первый же рабочий день Верховной Рады от гаранта поступил законопроект на эту тему.

Зеленский предлагал забирать депутатский мандат у тех, кто не был на работе без уважительных причин во время более чем 1/3 пленарных заседаний парламента. Вторая причина – если депутат проголосовал вместо своего коллеги, и это установлено судом. Одним словом, "кнопкодавство".

Но Конституционный суд счел, что лишать депутатства за всего лишь не ту нажатую кнопку или прогулы на работе – это перебор. И в декабре 2019 КСУ признал президентскую инициативу неконституционной.

А причем тут Разумков

Все очень просто. Должность главы Верховной Рады обязывает выйти из фракции, согласно регламенту. Спикером должен быть внефракционный депутат. Не исключением стал и Дмитрий Разумков. Он также вышел из фракции "Слуга народа" перед назначением.

На примере экс-спикера статья 81 Конституции Украины работает так: поскольку Дмитрий Разумков сам вышел из фракции партии, от которой был избран ("Слуга народа"), то фракция имеет право отозвать его мандат.

Но все не так быстро. Решение должна принять вся фракция "Слуга народа".

Дмитрий Разумков также имеет право попроситься назад. Экс-спикер может написать заявление о просьбе включить его обратно в "Слугу народа".

На такой сценарий развития событий уже ответил замглавы фракции Александр Корниченко:"Фракция будет рассматривать 70/30 принимать решение. Я думаю, после всего того, что мы слышим в свій адрес за последние две неделеи, я на месте коллег я бы точно не голосовал "За"… Не уверен, что фракция поддержит".

Также споры могут разгореться вокруг регламента процедуры. Разумков вышел из фракции в 2019 году из-за новой должности. Это несколько отличается от "рядовой" ситуации, когда депутат пишет заявление по собственному желанию. Но давайте все же оставим трактовку конституционных норм соответствующим органам – Конституционному суду Украины.

А выгоняли ли уже кого-то так

Да, процедура вполне рабочая. В 2016 году так выгнали из парламента сразу двух депутатов. Фракция "Блок Петра Порошенка" таким образом наказала Егора Фирсова и Николая Томенко. Оба в знак протеста вышли из фракции по собственному желанию. Томенко и Фирсов не хотели голосовать за нормы госбюджета-2016.

Тогда на закрытом партийном съезде единогласно решили забрать у них мандаты. Буквально через четыре дня спикер парламента заявил, что Фирсов и Томенко – больше не народные депутаты.

По этой же причине мы наблюдали "оппозицию" внутри фракций. В той же "БПП" состояли Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Они не выходили из фракции по собственному, чтобы не забрали мандат. Но и не поддержали фракцию ни в чем.

Подобная ситуация произошла и с Евгением Шевченко, который летал на встречу к Александру Лукашенко и открыто критиковал партию "Слуга народа". Но если бы он вышел по собственному желанию – "слуги" получили бы право выгнать Шевченко из Рады. Однако, в президентской фракции решили не усложнять процесс и отпустили бывшего однопартийца в свободное плавание.

А с Дмитрием Разумковым все просто. Формально партии "Слуга народа" достаточно провести съезд и проголосовать, чтобы экс-спикер сложил полномочия нардепа.

Так могут ли отобрать мандат депутата у Разумкова? Видимо, да. Отберут ли? Вопрос.