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Розумков висміяв Тищенка і зробив несподівану пропозицію

Сергій Мартинець
29 жовтня, 13:25
Днями слуга народу приголомшив усіх цінниками на продукти на найдорожчому ринку Києва – що відповів колишній спікер

Разумкова (праворуч) здивували ціни Тищенка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков потролив "слугу народу" Миколу Тищенка за дивне пізнання цін на продукти в Україні та запропонував йому та всім охочим разом сходити на Бессарабський ринок. Про це він сказав у програмі "Народ проти" на телеканалі Україна 24.

Колишнього голову парламенту особливо здивували "ціни Тищенка" за яловичину та гречку.

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"Я знаю, що і скільки коштує. Я періодично і сам магазинами ходжу з дружиною. Я запропонував би колезі (Тищенку)… Скільки там яловичина коштує? 20, 50 грн? (такі ціни називав Тищенко). Якщо яловичина коштує 200-220 грн, я пропоную, щоб зібралися всі охочі під Радою, сходили на "бесарабку" і всю різницю між 50 та 220 щоб відшкодував народний депутат. Це буде чесно. Гречка скільки, 12? По 60, 68 (реальні ціни) – так само сходимо. Сало, гадаю, досвідчений ресторатор (Тищенко) зможе продемонструвати. Можемо сходити на ринок – я готовий. Я передам обов'язково Миколі Миколайовичу пропозицію", – сказав Разумков.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти