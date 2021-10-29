Розумков висміяв Тищенка і зробив несподівану пропозицію

Разумкова (праворуч) здивували ціни Тищенка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков потролив "слугу народу" Миколу Тищенка за дивне пізнання цін на продукти в Україні та запропонував йому та всім охочим разом сходити на Бессарабський ринок. Про це він сказав у програмі "Народ проти" на телеканалі Україна 24.

Колишнього голову парламенту особливо здивували "ціни Тищенка" за яловичину та гречку.

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"Я знаю, що і скільки коштує. Я періодично і сам магазинами ходжу з дружиною. Я запропонував би колезі (Тищенку)… Скільки там яловичина коштує? 20, 50 грн? (такі ціни називав Тищенко). Якщо яловичина коштує 200-220 грн, я пропоную, щоб зібралися всі охочі під Радою, сходили на "бесарабку" і всю різницю між 50 та 220 щоб відшкодував народний депутат. Це буде чесно. Гречка скільки, 12? По 60, 68 (реальні ціни) – так само сходимо. Сало, гадаю, досвідчений ресторатор (Тищенко) зможе продемонструвати. Можемо сходити на ринок – я готовий. Я передам обов'язково Миколі Миколайовичу пропозицію", – сказав Разумков.

Конфуз Тищенка з цінами на продукти

Нещодавно у кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, та любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати смішні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.

Також нам там розповіли, яке насправді сало купує Тищенко. Продавці зауважили, що нардеп – частий покупець на Бессарабському ринку.

У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн з огляду на те, що зараз її ціна вже перевищує 40 грн.