Разумков зібрався в президенти? Політик дав натяк журналістам

Разумков націлився на іншу посаду. Колаж "Сьогодні"

Звільнений з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що може на наступних президентських виборах балотуватися на пост глави держави, оскільки остання перешкода зникла.

Про це він сказав на брифінгу.

Реклама

На питання, чи є тепер у нього президентські амбіції, він відповів натяком.

"Президентські вибори ще не почалися. Але раніше всі що говорили? Говорили, що з голови парламенту ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник ми сьогодні прибрали (посміхається), а далі подивимося", – сказав Разумков.

На уточнююче запитання журналістів, чи можна вважати його відповідь як таку, що він зібрався в президенти, ексспікер відповів: "Запобіжник щодо глави парламенту, який ніколи не ставав президентом, сьогодні Рада прибрала".

Політик зізнався, що має намір будувати свою нову команду.

Реклама

"І в середині парламенту, сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюся, здоров'я мені дозволяє. Я буду рухатися вперед", – додав Разумков.

Як ми писали раніше, нещодавно Разумков натякнув, що проти другого президентського терміну Зеленського. Він вважає, що за фактом будь-який президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років займається своїми рейтингами.

Чи піде Зеленський знову в президенти

Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін.

На пресконференції за підсумками року своєї роботи у травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.

На підсумковій пресконференції в травні 2021-го президент знову відповів на запитання про другий термін. Він сказав, що ще навіть не минуло половини першу його терміну, щоб думати про другий.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповідав, чи підтримають "слуги" другий президентський термін Зеленського.