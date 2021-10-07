Разумков собрался в президенты? Политик дал намек журналистам

Разумков нацелился на другую должность. Коллаж "Сегодня"

Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что может на следующих президентских выборах баллотироваться на пост главы государства, поскольку последняя преграда исчезла. Об этом он сказал на брифинге.

На вопрос, есть ли теперь у него президентские амбиции, он ответил намеком.

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"Президентские выборы ведь еще не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что с главы парламента никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали (улыбается), а дальше посмотрим", – сказал Разумков.

На уточняющий вопрос журналистов, можно ли считать его ответ как то, что он собрался в президенты, экс-спикер ответил: "Предохранитель относительно главы парламента, который никогда не становился президентом, сегодня Рада убрала".

Политик признался, что намерен строить свою новую команду.

"И в середине парламента, надеюсь, найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь, здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед", – добавил Разумков.

Как мы писали ранее, недавно Разумков намекнул, что против второго президентского срока Зеленского. Он считает, что по факту любой президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет занимается своими рейтингами.

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Пойдет ли Зеленский снова в президенты

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок.

На пресс-конференции по итогам года своей работы в мае 2020 года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

На итоговой пресс-конференции в мае 2021-го президент снова ответил на вопрос о втором сроке. Он сказал, что еще даже не прошло половины первого его срока, чтобы думать о втором.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал, поддержат ли "слуги" второй президентский срок Зеленского.