Розстріли та теракт на Майдані: соратникам Януковича висунули нові звинувачення

Прокурори повідомили про нові підозри членам ОЗУ Януковича. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про зміну підозр та нові підозри дев'яти членам організованої злочинної групи колишнього президента України Віктора Януковича, які допомагали йому залишитись при владі, придушуючи протести на Майдані силою.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Серед підозрюваних: колишні Міністр внутрішніх справ, керівник ГУМВС України в м. Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут", командувач внутрішніх військ МВС України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України та його заступник.

"Раніше їх уже притягували до відповідальності за 468 епізодами подій на Майдані. Результат системної кропіткої роботи – розслідувано причетність цих осіб вже до 1019 епізодів. Мова про найкривавіші дні Революції Гідності з 18 по 20 лютого 2014 року", – написала Венедиктова.

Що наробила ОЗУ Януковича на Майдані

Члени організованого злочинного угрупування (ОЗУ) експрезидента Віктора Януковича підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень, умисних вбивствах та скоєних замахів на вбивство, навмисних тяжких тілесних ушкоджень, а також у терористичному акті.

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"Їх метою було незаконне перешкоджання акціям протесту у центрі Києва, а результатом – масові жертви серед мітингувальників, в тому числі, протиправне заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій підозрюваних постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів", – написала генпрокурор.

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Події, до організації яких, за даними слідства, причетні підозрювані:

перша половина дня 18 лютого 2014 року – хода до Верховної Ради на підтримку змін до Конституції, що обмежували повноваження Президента. За даними слідства, діючий на той час Президент спільно з членами організованої групи організували вчинення теракту стосовно майданівців. Їхні підлеглі намагались не пустити мітингувальників до урядового кварталу, застосовуючи до них фізичну силу, гумові кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також без офіційного наказу – вогнепальну зброю;

на підтримку змін до Конституції, що обмежували повноваження Президента. За даними слідства, діючий на той час Президент спільно з членами організованої групи організували вчинення теракту стосовно майданівців. Їхні підлеглі намагались не пустити мітингувальників до урядового кварталу, застосовуючи до них фізичну силу, гумові кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також без офіційного наказу – вогнепальну зброю; друга половина дня 18 лютого до ранку 19 лютого 2014 року – спроба силового розгону Майдану співробітниками органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, із залученням сил та засобів Збройних Сил України, під виглядом проведення антитерористичної операції та пожежа у будівлі Федерації профспілок України, внаслідок проведення АТО;

співробітниками органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, із залученням сил та засобів Збройних Сил України, під виглядом проведення антитерористичної операції та пожежа у будівлі Федерації профспілок України, внаслідок проведення АТО; розстріли мітингувальників "чорною ротою" київського "Беркуту" 20 лютого 2014 року на вулцці Інститутській – вчинено умисні вбивства 48 беззбройних майданівців та замахи на умисне вбивство 85 осіб.

Венедиктова зазначила, що ці злочини досліджуються у так званій "материнській" справі Майдану, фініш розслідування якої – "ключова мета цього року".

"Суди" Януковича

7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який зараз переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією "Межигір'я".

25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" та його сина.

Януковичі підозрюються у незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.

Це рішення ВАКС дозволить завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які вже 7 років ховаються в Росії.

Раніше НАБУ та САП звернулися до ВАКС з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича та його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

Також нагадаємо, Януковичу оголосили нову підозру.