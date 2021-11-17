Розслідування тривало 8 років. На Януковича чекає новий суд

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно быглого президента України Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Оскільки фігуранти з 2014 року ховаються за межами України, досудове розслідування пройшло за заочною процедурою. Стороні захисту вже надали доступ до матеріалів. Після ознайомлення обвинувальний акт направлять до суду.

Реклама

Розслідування кримінального провадження у злочинній групі Януковича тривало 8 років.

До складу злочинної групи чиновників входили:

екс-глава СБУ Олександр Якименко,

екс-міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко,

колишній керівник ГУ МВС України в Києві Валерій Мазан та його заступники, колишній командувач внутрішніми військами МВС Станіслав Шуляк,

екс-міністр оборони Павло Лебедєв та командир київського полку міліції особливого призначення "Беркут" із перевищенням влади організували силове придушення протестних акцій.

Членам злочинної групи Януковича інкримінують застосування працівниками правоохоронних органів та військовослужбовцями фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

"Перевищуючи службові повноваження та без законних підстав вони організували застосування співробітниками правоохоронних органів та військовослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про силовий розгін вуличної ходи до Верховної Ради, який був організований ними 18 лютого 2014 року.

Реклама

"Крім того, цього ж дня було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркута та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю", – наголошується в повідомленні.

Такі дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб.

Внаслідок дій чиновників, всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронці.

"Суди" Януковича