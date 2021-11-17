Расследование шло 8 лет. Януковича ждет новый суд

Правоохранители завершили расследование по факту кровавых событий в Киеве 18-20 февраля 2014 года. / Фото: Коллаж: Сегодня
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Поскольку фигуранты с 2014 скрываются за пределами Украины, досудебное расследование прошло по заочной процедуре. Стороне защиты уже предоставили доступ материалам. После ознакомления обвинительный акт направят в суд.
Расследование уголовного производства по преступной группе Януковича длилось 8 лет.
В состав преступной группы чиновников входили:
- экс-глава СБУ Александр Якименко,
- экс-министр внутренних дел Александр Захарченко,
- бывший руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк,
- экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.
- Членам преступной группы Януковича инкриминируют применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.
"Превышая служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", – говорится в сообщении.
Речь идет о силовом разгоне уличного шествия в Верховную Раду, который был организован ими 18 февраля 2014 года
"Кроме того, в этот же день был организован штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием", – отмечается в сообщении.
Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц.
В результате действий чиновников, всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя.
"Суды" Януковича
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
- Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
- Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".