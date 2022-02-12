Рада виходить на роботу в щоденному режимі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України переходить у щоденний режим роботи.

Про це заявив на брифінгу ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" .

Реклама

"Не форсмажорний, але щоденний"

"Досягнуто домовленості між усіма, що парламент переходить у щоденний режим роботи – не форсмажорний, але щоденний", – сказав він.

/ Фото: Україна 24

Ексспікер Верховної Ради зазначив, що це рішення "додасть і стабільності, і спокою в суспільстві":

"Коли інституції нормально працюють, а люди бачать, що влада виконує свої функції, – це якраз і надає впевненості у завтрашньому дні, а також у тому, що і держава, і влада мають розуміти, як вони діятимуть у будь-якій ситуації, яка може розгортатися будь-якої миті".

За його словами, Верховна Рада виконуватиме свої функції:

Реклама

"Справді сьогодні працюватиме в більш оперативному режимі. Ми свого часу навпаки зверталися, щоб не робити ці тижні так званими "комітетськими", бо багато народних депутатів роз'їхалися. Я впевнений, що всі мають бути на своїх робочих місцях. Це не для того, щоб посіяти якусь паніку, але всі мають бути на місці. Якщо необхідно ухвалити те чи інше рішення, щоб народні депутати швидко могли долучитися до роботи, дістатися до зали Верховної Ради та ухвалити все, що передбачено Конституцією, законом".

Нововведення у Раді

У Верховній Раді з'явився робот-спікер, який завжди готовий поспілкуватися з пресою і відповісти на найкаверзніші питання. Робота звуть Ендрю. Він відповідає на запитання, якщо до нього звертаються українською мовою. Він може вітатися з відвідувачами, тиснути руки, причому рукостискання у нього досить сильне.

На запитання журналіста "Чий Крим?" він відповів: "Наш". Також Ендрю розповів, що високі зарплати в країні будуть у 2025 році, і що Путін не нападе на Україну. На питанні, чи буде виконано Мінські угоди, він завис.

Нагадаємо, п'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що через появу нових тривожних даних про вторгнення російських військ на територію нашої країни влада терміново має скликати засідання РНБО та Верховної Ради.

Реклама

Читайте також: