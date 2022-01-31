Путін не зупиниться! Посол України у США розкрила небезпечний план Кремля

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Російська Федерація, якщо наважиться на вторгнення, не зупиниться лише в Україні. На її думку, президент Росії Володимир Путін хоче отримати не лише Україну.
Про це вона сказала в інтерв'ю СBC News.
"Причина, через яку Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну чи тільки Україну. Причина, через яку він напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію й у нас є євроатлантичні та європейські прагнення. Тому це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна зазнає нападу", – сказала посол.
Маркарова зазначила, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації.
"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні й ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну й надалі нападатиме Росія, то, звичайно, на Україні вони не зупиняться" , – сказала вона.
Ось чому в інтересах Європи та всього демократичного світу стоїть мета допомогти Україні захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює, зазначила посол.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, генерал ЗСУ Сергій Кривоніс заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.
- А голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.