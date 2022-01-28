Путін закінчив підготовку до вторгнення в Україну: WSJ вказав на важливий момент

Путін готується до можливого вторгнення. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін завершив підготовку до можливого вторгнення в Україну, відправивши на кордон підрозділи військових медиків.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформацію західних чиновників оборонних відомств. Вони впевнені, що Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши на кордон медичні підрозділи.

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Американське видання зазначає, що Росія досягла рівня боєздатності, якого не було під час минулої ескалації конфлікту.

Ці кроки не означають, що напад обов'язково відбудеться, однак вони є передумовами для бойових дій та викликали інтенсивні суперечки серед західних союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна, йдеться у статті.

Також зазначається, що "американські та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, роблять різні висновки на основі однакових розвідданих".

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У Великій Британії показали карту можливого вторгнення РФ

Британські ЗМІ опублікували план можливого вторгнення військ Росії в Україну, який передбачає наступ на Київ із території РФ та Білорусі.

Як пише видання The Sun, президент Росії Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару у найближчі десять днів", який може включати напад на Київ. Також видання опублікувало нову "карту російського вторгнення".

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Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.

Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.