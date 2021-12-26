Почав із погроз. Путін сказав, що буде у разі відмови НАТО виконати ультиматум

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови США і НАТО дати так звані гарантії безпеки, відповідь РФ "може бути різною".

Про це він сказав у ефірі телеканалу Росія 1.

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"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", – сказав він.

Також Путін заявив, що пропозиції Москви для США та Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату".

"Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього", – додав президент РФ.

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Ультиматум РФ з НАТО