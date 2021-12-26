Почав із погроз. Путін сказав, що буде у разі відмови НАТО виконати ультиматум

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови США і НАТО дати так звані гарантії безпеки, відповідь РФ "може бути різною".
Про це він сказав у ефірі телеканалу Росія 1.
"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", – сказав він.
Також Путін заявив, що пропозиції Москви для США та Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату".
"Росія запропонувала гарантії безпеки не для того, щоб щось припинити, а щоб досягти дипломатичного результату, будемо прагнути цього", – додав президент РФ.
Ультиматум РФ з НАТО
- Президент РФ Володимир Путін під час переговорів з американським президентом Джо Байденом порушив тему розширення НАТО у Східній Європі. У Кремлі зажадали від Заходу гарантій безпеки.
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг викрив Путіна на брехні. Він заявив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід.