Начал с угроз. Путин сказал, что будет в случае отказа НАТО выполнить ультиматум

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа США и НАТО дать так называемые гарантии безопасности, ответ РФ "может быть самым разным".

Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 1.

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"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – сказал он.

Также Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата".

"Россия предложила гарантии безопасности не для того, чтобы что-то прекратить, а чтобы достичь дипломатического результата, будем стремиться к этому", – добавил президент РФ.

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Ультиматум РФ по НАТО