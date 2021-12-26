Начал с угроз. Путин сказал, что будет в случае отказа НАТО выполнить ультиматум

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа США и НАТО дать так называемые гарантии безопасности, ответ РФ "может быть самым разным".
Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 1.
"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – сказал он.
Также Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата".
"Россия предложила гарантии безопасности не для того, чтобы что-то прекратить, а чтобы достичь дипломатического результата, будем стремиться к этому", – добавил президент РФ.
Ультиматум РФ по НАТО
- Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с американским президентом Джо Байденом поднял тему расширения НАТО в Восточной Европе. В Кремле потребовали от Запада гарантий безопасности.
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уличил Путина во лжи. Он заявил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток.