Будуть торги: у Раді попередили Зеленського про план Путіна на переговорах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним без участі західних союзників.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловили депутати Верховної Ради, коментуючи інформацію про те, що Зеленський згоден зустрітися з Путіним у Туреччині за посередництвом Реджепа Тайїпа Ердогана.

Реклама

Глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що не розуміємо, "що Зеленський хоче сказати Путіну на цій зустрічі".

"Сідати з Путіним за стіл переговорів самому – це як сідати грати в карти з шулером, де всі знають, що це шулер... Ви сідаєте грати з шулером, але здавати вам карти буде Ердоган. Це не змінить результат гри", – наголосила нардеп.

За словами Рудик, єдиний формат переговорів із Путіним, в якому може брати участь Україна, – це "дуже довгий стіл, де з одного боку сидить Путін, а з іншого – усі демократичні країни-партнери, зокрема Україна".

Реклама

Про що Зеленському говорити з Путіним

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв вважає заяву Зеленського "абсолютно правильною".

"Тепер усі чекають заяви Путіна. Путін торгується – "давайте спочатку теми обговоримо". Хіба комусь незрозуміло, що ми там обговорюватимемо? Крим обговорюватимемо, як би йому цього не хотілося... Список питань, які обговорюватимуть з Путіним, – на столі. Перше – деокупація, виведення інструкторів, спецпідрозділів, спецслужб з окупованої частини Луганської та Донецької областей та умови цього виведення. Наша позиція чітка – виводити, кордон передавати нам і далі продовжуємо", – заявив Соболєв.

Депутат додав, що "ключове питання порядку денного, з яким Зеленський має їхати на ці переговори, – це саме питання безпеки".

Реклама

Переговори можуть відштовхнути західних союзників від України

Позафракційний депутат Людмила Буймістер вважає, що головне питання – не тема переговорів, а "хто сидітиме за столом переговорів, з ким відбуватиметься ця зустріч".

За її словами, Україна має погодити подібні переговори з міжнародними партнерами, "які нам найбільше допомагають з озброєннями, а це Велика Британія, США, Нідерланди, прибалтійські країни, Чехія, Польща та інші".

"Якщо з ними не було проговорено, що ми на трьох головами держав зустрінемося у Стамбулі – Ердоган, Путін та Зеленський – то це нас віддалить від них. Нас відштовхне така зовнішня політика від наших міжнародних партнерів", – сказала вона.

Що запропонував Ердоган

Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За словами Ердогана, Анкара вже отримала позитивний відгук на запрошення Путіна після візиту до Китаю. Наразі встановлюється дата.

"Захід досі нічого не зробив для вирішення зняття напруженості між РФ та Україною. Я надаю великого значення зустрічі з Володимиром Путіним з цього питання, тому що на зустрічі з президентом України я побачив, що у нас уже є домовленість щодо цих питань. На цей час у Європі є серйозна проблема щодо вирішення цього питання", – сказав він.

У Путіна відповіли

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не відкидає жодних переговорних форматів, у тому числі зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського в Туреччині, однак жодних домовленостей щодо цього немає.

"Дуже важко говорити про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", – сказав він.

Також він зазначив, що Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Але для цього йому потрібне розуміння, що буде в результаті зустрічі.