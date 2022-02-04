Будут торги: в Раде предупредили Зеленского о плане Путина на переговорах

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Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным без участия западных союзников.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказали депутаты Верховной Рады, комментируя информацию о том, что Зеленский согласен встретиться с Путиным в Турции при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что не понимаем, "что Зеленский хочет сказать Путину на этой встрече".

"Садиться с Путиным за стол переговоров одному – это как садиться играть в карты с шулером, где все знают, что это шулер… Вы садитесь играть с шулером, но сдавать вам карты будет Эрдоган. Это не изменит результат игры", – подчеркнула нардеп.

По словам Рудик, единственный формат переговоров с Путиным, в котором может принимать участие Украина, – это "очень длинный стол, где с одной стороны сидит Путин, а с другой – все демократические страны-партнеры, в том числе и Украина".

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О чем Зеленскому говорить с Путиным

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев считает заявление Зеленского "абсолютно правильным".

"Теперь все ждут заявления Путина. Путин торгуется – "давайте сначала темы обсудим". Разве кому-то непонятно, что мы будем там обсуждать? Крым будем обсуждать, как бы ему этого не хотелось... Список вопросов, которые обсуждать с Путиным – на столе. Первое – деоккупация, выведение инструкторов, спецподразделений, спецслужб с оккупированной части Луганской и Донецкой областей и условия этого выведения. Наша позиция четкая – выводить, границу передавать нам и дальше продолжаем", – заявил Соболев.

Депутат добавил, что "ключевой вопрос повестки дня, с которой Зеленский должен ехать на эти переговоры, – это именно вопросы безопасности".

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Переговоры могут оттолкнуть западных союзников от Украины

Внефракционный депутат Людмила Буймистер считает, что главный вопрос – не тема переговоров, а "кто будет сидеть за столом переговоров, с кем будет проходить эта встреча".

По ее словам, Украина должна согласовать подобные переговоры с международными партнерами, "которые нам больше всего помогают с вооружениями, а это Великобритания, США, Нидерланды, прибалтийские страны, Чехия, Польша и так далее".

"Если с ними не было проговорено, что мы на троих главами государств встретимся в Стамбуле – Эрдоган, Путин и Зеленский – то это нас отдалит от них. Нас оттолкнет такая внешняя политика от наших международных партнеров", – сказала она.

Что предложил Эрдоган

Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции может состояться встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам Эрдогана, Анкара уже получила положительный отклик на приглашение Путина после его визита в Китай. Теперь устанавливается дата.

"Запад до сих пор ничего не сделал для решения снятия напряженности между РФ и Украиной. Я придаю большое значение встрече с Владимиром Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с президентом Украины я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса", – сказал он.

У Путина ответили

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не отвергает никакие переговорные форматы, в том числе встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции, однако никаких договоренностей на этот счет нет.

"Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем", – сказал он.

Также он отметил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи.