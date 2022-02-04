"Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции

Анкара готова стать площадкой для переговоров президентов Украины и России

Предложение Эрдогана может поспособствовать встрече Зеленского и Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 3 февраля, в Киеве состоялась встречапрезидента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После переговоров, которые длились более трех часов, украинский лидер отметил, что "безопасность и мир были основной темой встречи". О чем договорились главы государств и чего стоит ждать Украине?

Что сказал Эрдоган

Президент Турции отметил, что его страна готова стать площадкой для проведения саммита президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских соглашений.

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"Турция готова делать все, чтобы закончился кризис в отношениях двух стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Поскольку Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", – заявил он.

Реджеп Эрдоган: "Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар" / Фото: Офис Президента Украины

Что заявил Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции за предложение о помощи завершить войну в Украине.

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"Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Нет значения, где именно можно поставить точку в войне. Важно, чтобы искренне все были готовы к этому", – сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар.

"Я благодарен господину президенту за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, за активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиты прав крымчан", – сказал он.

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Президент Украины добавил, что речь идет и о поддержке крымских татар, и о строительстве жилья для переселенцев из Крыма.

"В этом деле действительно есть прогресс. Убеждены, что вскоре будет и результат, а именно имплементация этого важного проекта в Херсоне, Николаеве и Киеве", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский: "Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах" / Фото: Офис Президента Украины

Почему Турция помогает Украине

Как отмечает политолог Антон Кучухидзе, сближение Украины с Турцией началось еще в 2020 году в партнерстве с Великобританией.

"Сначала Зеленский договорился в Лондоне о морском партнерстве и строительстве военных кораблей, потом в Анкаре велись переговоры о поставках катеров и "Байрактаров". Все это звенья одной цепи – совместной концепции сдерживания России", – говорит "Сегодня" Кучухидзе.

В то же время политолог отмечает, что Турция является сильным политическим игроком и пытается усилить свой авторитет на международной арене.

"Проведение переговоров Украины и РФ в Турции предоставит Анкаре возможность участвовать в мероприятии и генерировать идеи, которые услышит мир", – говорит эксперт.

Кучухидзе добавляет, что Турция таким образом также хочет увеличить свою вовлеченность в дела стран Черноморского региона.

"Анкара уже распространила свое влияние на приближенный к России Южный Кавказ – Азербайджан и Грузия являются ее активными партнерами. Сегодня Турция усиливает сотрудничество с Украиной. Это укрепляет ее позиции", – объясняет эксперт.

Антон Кучухидзе: "Турция укрепляет свои позиции" / Фото: Facebook

Политолог Игорь Петренко не исключает, что за инициативой Турции могут стоять Великобритания и США.

"Эти страны понимают, что не могут быть модераторами в споре между Киевом и Москвой, поэтому могут подталкивать Турцию к созданию нового формата переговоров. Учитывая крепкие партнерские отношения Турции и Украины с Великобританией – это вполне возможно", – говорит "Сегодня" Петренко.

Кроме того, по мнению эксперта, для Турции также важным является вопрос освобождения крымских татар, арестованных российскими спецслужбами на оккупированном полуострове.

"Для Эрдогана это важно для будущих президентских выборов. В Турции проживают от 400 тысяч до 1 миллиона уроженцев Крыма, которые будут голосовать за следующего главу государства", – объясняет Петренко.

Игорь Петренко: "Для Эрдогана это важно для будущих президентских выборов" / Фото: Facebook

Выгодны ли Украине переговоры в Турции

По мнению Кучухидзе, перенос переговорной площадки в Турцию Украину бы устроил.

"Переговоры в Минске будут менее комфортными для Украины, учитывая осложненные отношения с Беларусью. Поэтому организовать площадку в Турции – для Украины хороший вариант", – говорит политолог.

Согласится ли Россия на переговоры в Турции

Политолог Вадим Карасев считает, что перенос переговорной площадки из Беларуси в Турцию может устроить и российскую сторону.

"Заявляя о том, что Турция готова провести переговоры для урегулирования ситуации на Донбассе в рамках Минских соглашений, Эрдоган тем самым подчеркнул, что он выступает за реализацию "Минска", на чем постоянно настаивает Кремль. Россия может на это клюнуть", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Россия может на это клюнуть" / Фото: Facebook

По мнению политолога, предложение Эрдогана имеет все шансы поспособствовать встрече Зеленского и Путина.

"Стамбульский формат" сдвинет проблему Донбасса с мертвой точки и поможет выйти "Нормандскому формату" из тупика", – резюмировал Карасев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время визита в Киев Реджепа Эрдогана было подписано 8 важных межправительственных соглашений. Торжественная церемония подписания состоялась после переговоров Эрдогана с Зеленским.

В частности, были подписаны соглашения о свободной торговле, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, правоохранительной деятельности, таможенной политики, в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Также мы информировали, что 20 января 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча – это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".