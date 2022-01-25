Путін піде на Київ? Опубліковано новий план вторгнення РФ (мапа)

Британські ЗМІ опублікували новий план можливого вторгнення військ Росії в Україну, що передбачає наступ на Київ з території РФ та Білорусі

Як пише видання The Sun, президент Росії Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару в найближчі десять днів", який може включати напад на Київ. Також видання опублікувало нову "карту російського вторгнення".

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/ Фото: The Sun

"У Путіна є 127 тисяч військовослужбовців, танки, артилерійські та ракетні батареї, а також бойові літаки та безпілотники, що оточили кордон із прозахідним сусідом після провалу мирних переговорів. Він сподівається, що блискавична перемога поверне його позиції після того, як їх похитнула економіка, що слабшає, проблеми через коронавірус. Військові джерела повідомляють, що за останні дні до сусідньої з Україною пропутінської Білорусі прибуло ще 30 ешелонів з військовими, і за ними може бути ще 200", – пише видання.

На супутникових знімках видно, що вздовж кордону вишикувалися тисячі солдатів і військової техніки.

"Путінське командування тепер чекає на різкі зимові похолодання, щоб заморозити землю і дозволити танкам розпочати наступ, оскільки минулої ночі температура по всій Україні впала до -8", – пише The Sun.

Джонсон попередив про загрозу "блискавичної війни"

Прем'єр-міністр Борис Джонсон раніше навів "похмурі" дані британської розвідки про плани Росії вторгнутися на територію України .

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"Розвідка вказує на те, що на кордонах України розміщуються 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити всі", – сказав він.

Він зазначив, що Кремлю треба дати зрозуміти, що це буде для них катастрофічним кроком.

Загроза вторгнення Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно в 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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25 січня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могло б використовуватись для вторгнення в Україну.