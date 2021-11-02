Путін підтягнув війська до України – буде вторгнення? Іларіонов дав прогноз

Путін готує військові операції таємно. Колаж "Сьогодні"

Нове стягування російських військ біля кордонів України навряд чи свідчить про плани вторгнення, оскільки реальний напад президент РФ Володимир Путін готував би таємно і не показував би переміщення військ.

Таку думку висловив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Іларіонов.

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За його словами, сам факт того, що в соцмережах з'явилися відео пересування військ, а в ЗМІ написали про російських військових поблизу України, вже говорить про те, що план не в нападі, а в шантажі та залякуванні.

"Чи слід очікувати чогось великого, серйозного найближчим часом? Перше, ми ніколи не можемо сказати на 100%, завжди є ймовірність. І враховуючи те, що Путін не відмовився від своїх планів, ми не можемо сказати, що ця ймовірність дорівнює нулю. Ні, на жаль, це не так", – сказав Іларіонов.

Він навів приклад реальних масштабних військових операцій Путіна і в Україні, і проти інших країн, про які ніхто не підозрював і в ЗМІ не писав. За його словами, це робиться таємно.

"Ми пам'ятаємо, що тоді, коли Путін готував реальний наступ проти Грузії 2008 року, проти України у лютому-березні 2014 року в Криму, або у липні-серпні 2014 року під Іловайськом, або у січні-лютому 2015 року під Дебальцевим, газета Washington Post не повідомляла про ці пересування Про це не було відомо Якщо Путін дійсно хоче приготувати реальне наступу, він готуватиме його таємно, про це газети в США не напишуть, тому, хоча ми не повинні втрачати пильності, і уважно стежити за всім, що відбувається, але на цей момент, на 1 листопада, більше це схоже на тиск, на шантаж, на погрози, на використання, у тому числі Парижа та Берліна як інструмент проти України, поки що я б утримався від прогнозування того, що нам очікуються великомасштабні дії найближчим часом", – наголосив колишній радник Путіна.

Що за війська біля кордонів України?

Днями офіційні особи у Сполучених Штатах та Європі почали помічати рухи російських військ, особливо останніми тижнями, після того, як у середині вересня Росія завершила спільні з Білоруссю масові військові навчання "Захід-2021".

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Газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими військами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку у бік України.

Чи може Путін знову напасти на Україну?