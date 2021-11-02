Путин подтянул войска к Украине – будет вторжение? Илларионов дал прогноз

Путин готовит военные операции тайно. Коллаж "Сегодня"

Новое стягивание российских войск у границ Украины вряд ли свидетельствует о планах по вторжению, поскольку реальное нападение президент РФ Владимир Путин готовил бы тайно и не показывал бы перемещение войск.

Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов.

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По его словам, сам факт того, что в соцсетях появились видео передвижения войск, а в СМИ написали о российских военных вблизи Украины, уже говорит о том, что план не в нападении, а в шантаже и запугивании.

"Следует ли ожидать чего-то крупного, серьезного в ближайшее время? Первое, мы никогда не можем сказать на 100%, всегда есть вероятность. И учитывая то, что Путин не отказался от своих планов, мы не можем сказать, что эта вероятность равна нулю. Нет, к сожалению, это не так", – сказал Илларионов.

Он привел в пример реальные масштабные военные операции Путина и в Украине, и против других стран, о которых никто не подозревал и в СМИ не писал. По его словам, это делается тайно.

"Мы помним, что тогда, когда Путин готовил реальное наступление против Грузии в 2008 году, против Украины в феврале-марте 2014 года в Крыму, или в июле-августе 2014 года под Иловайском, или в январе-феврале 2015 года под Дебальцево, газета Washington Post не сообщала об этих передвижениях. Об этом не было известно. Если Путин действительно хочет приготовить реальное наступление, он будет готовить его тайно. Об этом газеты в США не напишут. Поэтому, хотя мы не должны терять бдительности, и внимательно следить за всем, что происходит, но на сей момент, на 1 ноября, больше это похоже на давление, на шантаж, на угрозы, на использование, в том числе Парижа и Берлина в качестве инструмента против Украины. Пока я бы воздержался от прогнозирования того, что нам предстоят крупномасштабные действия в ближайшее время", – подчеркнул бывший советник Путина.

Что за войска у границ Украины?

На днях официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать движения российских войск, особенно в последние недели, после того, как в середине сентября Россия завершила совместные с Беларусью массовые военные учения "Запад-2021".

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Газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Может ли Путин снова напасть на Украину?