Путін відкинув останнє прохання Меркель

Ангела Меркель не змогла досягти свого у Путіна / Колаж "Сьогодні"
Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" на рівні хоча б міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов на зустріч.
Про це повідомила Ангела Меркель на одній із останніх своїх прес-конференцій як канцлер ФРН.
Останнє прохання
"Я просила президента Росії, щоб, доки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі – Авт.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", – розповіла журналістам Меркель.
Німецький політик додала, що зрив зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" Німеччині та Франції з одного боку, і Росії – з іншого, пояснюватимуть по-різному. Проте Меркель вважає, що якщо подібні зустрічі не проводитимуться, то досягти будь-яких результатів неможливо.
"У зустрічах у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре та правильно", – пояснила Меркель.
Ситуація із переговорами
- 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС найближчими днями, на чому наполягали інші учасники переговорів.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що разом із західними партнерами ми наполягатимемо на проведенні переговорів щодо Донбасу та не дозволимо зруйнувати "нормандський формат".
- 18 листопада Кулеба заявив, що Росія намагається зруйнувати "нормандський формат" і не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, але Київ спільно з Берліном та Парижем домовилися зробити все, щоб посадити окупантів за стіл переговорів.