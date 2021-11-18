Путін відкинув останнє прохання Меркель

Ангела Меркель не змогла досягти свого у Путіна / Колаж "Сьогодні"

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" на рівні хоча б міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов на зустріч.

Про це повідомила Ангела Меркель на одній із останніх своїх прес-конференцій як канцлер ФРН.

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Останнє прохання

"Я просила президента Росії, щоб, доки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі – Авт.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", – розповіла журналістам Меркель.

Німецький політик додала, що зрив зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" Німеччині та Франції з одного боку, і Росії – з іншого, пояснюватимуть по-різному. Проте Меркель вважає, що якщо подібні зустрічі не проводитимуться, то досягти будь-яких результатів неможливо.

"У зустрічах у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре та правильно", – пояснила Меркель.

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Ситуація із переговорами