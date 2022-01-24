Стефанчук поставив на місце Росію через спробу визнати "Л/ДНР"

Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів обговорити у парламенті визнання так званих республік "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються.

Про це Стефанчук сказав під час погоджувальної ради Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна 24 ".

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"Є рецепт для наших сусідів, я пропоную зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збору земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, потрібно турбуватися насамперед про економічний добробут власних громадян. Все решта призведе до санкцій та інших неприємностей. Тому моя порада, шановні наші колеги, – проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватись міжнародних угод, не відступати від власних слів. А зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав – це шлях у безодню" , – сказав він.

Що відомо?

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіна про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

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