Стефанчук поставил на место Россию из-за попытки признать "Л/ДНР"

Руслан Стефанчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов обсудить в парламенте признание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются.

Об этом Стефанчук сказал во время согласительного совета Верховной Рады в эфире телеканала "Украина 24".

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"Есть рецепт для наших соседей, я предлагаю сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом сбора земель. Чтобы иметь международную поддержку и признание, нужно беспокоиться прежде всего об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Поэтому мой совет, уважаемые наши коллеги, – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, не отступать от собственных слов. А посягать на территориальную цельность соседних государств – это путь в бездну", – сказал он.

Что известно?

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

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