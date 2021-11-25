Прощальний дзвінок Меркель Зеленському: що заповідала канцлер

Меркель та Зеленський поговорили по телефону / Колаж "Сьогодні"
Канцлер ФРН Ангела Меркель, яка йде з посади, зателефонувала президенту України Володимиру Зеленському і запевнила у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.
Про це повідомив офіційний представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт на своїй сторінці в Твіттері.
Прощальний дзвінок канцлера
Як сказано у заяві, сторони обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України.
"У ході розмови Меркель запевнила у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що зазіхання на них не залишиться без наслідків. Канцлер та президент України домовилися просувати відносини у "нормандському форматі" для реалізації Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні.
Також сторони обговорили ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС, а також Білорусі та України.
Настанови Меркель
- 25 листопада Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України. За її словами, ЄС має бути готовий запровадити нові санкції щодо Москви, якщо ситуація загостриться.
- На одній із останніх своїх пресконференцій в якості канцлера ФРН Ангела Меркель заявила, що вона вмовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" на рівні хоча б міністрів закордонних справ. Як відомо, господар Кремля не пішов їй назустріч.
- 24 листопада було оголошено про створення у Німеччині нової урядової коаліції. На посаду канцлера висунули голову Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца.