Прощальний дзвінок Меркель Зеленському: що заповідала канцлер

Меркель та Зеленський поговорили по телефону / Колаж "Сьогодні"

Канцлер ФРН Ангела Меркель, яка йде з посади, зателефонувала президенту України Володимиру Зеленському і запевнила у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це повідомив офіційний представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт на своїй сторінці в Твіттері.

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Прощальний дзвінок канцлера

Як сказано у заяві, сторони обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України.

"У ході розмови Меркель запевнила у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що зазіхання на них не залишиться без наслідків. Канцлер та президент України домовилися просувати відносини у "нормандському форматі" для реалізації Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію на кордонах Білорусі та ЄС, а також Білорусі та України.

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Настанови Меркель