Процес пішов. Шольц заявив про прогрес у переговорах щодо України

Олаф Шольц дав Україні надію. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі зрушили з мертвої точки і Берлін домагатиметься нової "нормандської зустрічі" на рівні лідерів держав. Особливо це важливо на тлі накопичення військ РФ на кордонах з Україною. Про це пише DW.

Військова загроза

Він звинуватив Росію в тому, що, окупувавши український Крим у 2014 році, Москва порушила основний принцип неприпустимості нового переділу кордонів у Європі. Канцлер закликав повернутись до цього принципу.

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"Це серйозна загроза безпеці в Європі. Нарощування військ вздовж українського кордону має нас турбувати. Особисто у мене це викликає дуже і дуже велике занепокоєння", – сказав Шольц.

Росію посадили за стіл переговорів

Німецький канцлер радий відкриттю різних каналів для переговорів з Росією. Вже відбулися зустрічі між представниками Росії, США та НАТО. А сьогодні очікується засідання РФ – ОБСЄ.

Шольц пообіцяв, що уряд Німеччини також активно домагатиметься відновлення переговорів у "нормандського форматі" (Україна, Росія, ФРН, Франція), що має на меті знайти мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"Нині тривають переговори на чотирьох рівнях. Це добрий прогрес. Усі дипломатичні засоби мають використовуватися для поліпшення європейської безпеки", – вважає Шольц.

Переговори щодо Донбасу