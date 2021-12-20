"Праве око не слідкує за рухом": мати Саакашвілі про стан сина

Гіулі Аласанія стурбована ситуацією із сином. Колаж "Сьогодні"
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі не може нормально рухатись, а також проблема з оком. Йому потрібна адекватна реабілітація, яку у тюремній лікарні неможливо забезпечити.
Про це розповіла його мати Гіулі Аласанія. Грузія Онлайн.
Вона відвідала сина у Горійському військовому шпиталі.
"Він не може ходити прямою. Коли його ведуть, якщо в цей момент праворуч нікого немає, він може впасти, це відбувається праворуч. Те саме з очима – коли його перевіряє невропатолог, праве око не стежить за рухом. У нього явно слабкість, таке моє враження", – Сказала Аласанія.
Також мати політика підтримує висновки лікарів, що лікування у військовому шпиталі не може бути ефективним і Саакашвілі треба перевести до цивільної лікарні.
"Висновок абсолютно прийнятний. Людині потрібна нормальна адекватна реабілітація. Я не знаю, наскільки ця реабілітація допоможе йому, принаймні без неї все буде набагато гірше, і це видно з цього висновку", – наголосила Аласанія.
Що там ще у Саакашвілі
- Нещодавно лікар-невролог Отар Тоїдзе із медичного центру "Емпатія" в Грузії говорив, що Саакашвілі може стати інвалідом. Він розповів, як врятувати експрезидента Грузії.
- Сам політик опублікував нове звернення до українців. Він розповідав, що у в'язниці він був близький до смерті, і пояснив, за що йому мстить Путін.
- А 17 грудня написав листа з в'язниці, в якому закликав українських політиків об'єднатися перед загрозою з Росії. За його словами, Україна зараз у безпрецедентній небезпеці.