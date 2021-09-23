Потролив Росію і присоромив країни за розподіл вакцин – про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У своїй промові він згадав пандемію коронавірусу, напад на авто його помічника Сергія Шефіра і злочини Путіна.

Сайт "Сьогодні" зібрав, про що говорив президент.

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Ціна реформ в Україні

Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі і реформ.

"Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – безсонна ніч. (...) Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів. Три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", – сказав Зеленський.

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Потролив Росію

Президент порадив "комусь", натякаючи на Росію, не залишати зал під час розмов про агресію і окупацію, а залишити територію України.

"Я вдячний усім державам (...), які можуть називати речі своїми іменами: окупацію називати окупацією, а агресію називати агресією, не боячись, що хтось показово покине цю залу. Не треба цього роботи, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", – сказав він.

"Грали в рівність" – Зеленський про вакцини і ООН

Глава країни порівняв розподіл вакцин проти коронавірусу в світі з розподілом рятувальних шлюпок і назвав ліки засобом для дискримінації.

"Ми грали у рівність, ми грали у єдність, де одна справа – ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини. Вакцини, що дають життя. Виявилося, що в статтях про рівність, як у рекламі, є зірочки й напис дрібним шрифтом: "Всі ми люди, всі ми – в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири 1-го класу", - уточнив Зеленський.

Засідання ООН потрібно перенести до "гарячих точок"

Глава держави запропонував проводити засідання ООН поблизу "гарячих точок". Тоді, вважає президент, ООН зможе на власні очі побачити глобальні проблеми, які є у світі.

"Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі "гарячих точок". Україна готова брати участь в засіданнях ООН поряд з будь-якою з них", – заявив Зеленський.

Місце зародження ООН окуповано постійним її членом

Зеленський нагадав, що місце, де зароджувалася ідея ООН – Ялта, – окуповано постійним членом Ради безпеки ООН. Однак Крим вимагає уваги ООН ще й в контексті захисту довкілля, оскільки з природи Криму зробили військову базу – "замість фауни і флори там флот і солдати".

Число жертв на Донбасі зростає – час прокидатися

Глава держави зазначив, що після його виступу на Генасамблеї ООН у 2019 році число жертв війни на Донбасі знову зросло. Це, за його словами, "ціна свободи і ціна незалежності".

"Пора прокидатися. Чесно, Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів і пострілів, які лунають на окупованому Донбасі", – сказав Зеленський.

Російські вибори на Донбасі – виклик для ООН

Зеленський закликав ООН відреагувати на роздачу російських паспортів на окупованих територіях України, а також проведення в ОРДЛО і Криму виборів до Держдуми РФ.

"Що це, як не доказ безкарності і зневаги до міжнародного права? Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно? Але я вірю, що не пізно, і ООН повинна підтримати тих, хто хоче змінити світ на краще", – підкреслив він.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН у 2020-му

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.