Потроллил Россию и пристыдил страны за распределение вакцин – о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН

Зеленский выступил на Генассамблее ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он вспомнил пандемию коронавируса, нападение на авто его помощника Сергея Шефира и преступления Путина.

Сайт "Сегодня" собрал, о чем говорил президент.

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Цена реформ в Украине

Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН рассказал о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира, назвав это ценой изменений в государстве и реформ.

"Каждая ночь перед Генассамблеей ООН – бессонная ночь. (…) Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", – сказал Зеленский.

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Потроллил Россию

Президент посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

"Я благодарен всем государствам (…), которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией. Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", – сказал он.

"Играли в равенство" – Зеленский о вакцинах и ООН

Глава страны сравнил распределение вакцин против коронавируса в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства средством для дискриминации.

"Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело – делить общие цели, другое – совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса", – уточнил Зеленский.

Заседания ООН нужно перенести к "горячим точкам"

Глава государства предложил проводить заседания ООН вблизи "горячих точек". Тогда, считает президент, ООН сможет воочию увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи "горячих точек". Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них",- заявил Зеленский.

Место зарождения ООН оккупировано постоянным ее членом

Зеленский напомнил, что место, где зарождалась идея ООН – Ялта, – оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако Крым требует внимания ООН еще и в контексте защиты окружающей среды, поскольку из природы Крыма сделали военную базу – "вместо фауны и флоры там флот и солдаты".

Число жертв на Донбассе растет – время просыпаться

Глава государства отметил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло. Это, по его словам, "цена свободы и цена независимости".

"Пора просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе", – сказал Зеленский.

Российские выборы на Донбассе – вызов для ООН

Зеленский призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в Госдуму РФ.

"Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно, и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.

Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.