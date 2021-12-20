Втрат буде більше, ніж у 2014-му: в Україні зробили Путіну попередження

Олексій Неїжпапа розповів, що чекає на Путіна в Україні. Колаж "Сьогодні"

Президенту РФ Володимиру Путіну зараз набагато складніше реалізувати повномасштабне вторгнення в Україну через більш боєздатну українську армію. В іншому разі окупанти зазнають набагато більших втрат, ніж у 2014 році на Донбасі.

Про це сказав в інтерв'ю УНІАН контрадмірал, командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.

Реклама

За його словами, ризик повномасштабної агресії Росії проти України існує з 2014 року і вже вісім років не зникає.

"Чому Путін не пішов повною агресією у 2015, 2016 роках, коли наші потужності були слабшими, ніж сьогодні? Чому не зробив це у 2017-му, 2018-му чи 2019-му роках? Чому зараз? Я так відповім на ваше запитання: яке рішення у голові Путіна, ми не знаємо. Але ми всі знаємо, що Росія може зробити будь-що. Для РФ людське життя не має ціни, там взагалі немає жодних цінностей", – сказав Неїжпапа.

При цьому контрадмірал зазначає, що коли ми матимемо більше зброї, більше технічного ресурсу, армія стане ще сильнішою, реалізувати свій задум щодо України Росії буде складніше.

Реклама

"Ціна рішення Путіна про повну агресію з кожним роком для нього збільшується. В цьому сенсі наші потужності впливають. Адже Збройні сили України 2014 року, Збройні сили 2021 року та 2022 року – це різні Збройні сили. Нарощування Збройними силами ударних спроможностей – це фактор стримування. Я не Путін, я не знаю, наскільки це його стримає. Але ми повинні бути готові", – сказав командувач ВМС.

На питання, які можуть бути втрати росіян, якщо вони все ж таки ухвалять рішення розпочати повномасштабну агресію з використанням ракетної зброї та авіації, Неїжпапа відповів: "Втрати будуть більшими, ніж у 2014-му році. Набагато більшими – у рази".

Загроза вторгнення Росії