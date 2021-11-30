Остання крапля! Депутат Соха пояснив, що довело його до виходу із "Слуги народу"

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Остання крапля, яка вплинула на рішення вийти із фракції – це призначення заступником керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Про це в кулуарах Верховної Ради розповів нардеп Роман Соха, коментуючи свій вихід із фракції "Слуга народу".

"Шурма у 2019 році заважав нам проводити і президентські, і парламентські вибори. І ця людина призначена в Офіс президента! У нас іде війна. Це "червоні лінії", – сказав він.

Також політик зазначив, що стовідсоткового бажання покидати лави "слуг" не було, але призначення стало останньою краплею.

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"Були розмови з Давидом Арахамією іншого характеру. Я говорив, що не хочу, щоб була ця ганебна фраза біля мого прізвища – "виключили". Тобто коли я прийму рішення, бо бачитиму, що ті принципи, які ми декларували, розходяться – я сам вийду. Я це й зробив", – розповів Соха.

Нагадаємо, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став Ростислав Шурма.

Вихід Сохи

30 листопада на засіданні парламенту народний депутат Роман Соха заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу".

"Я не хочу і не можу бути причетним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою та перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я прийняв рішення – тяжке, але справедливе. Я виходжу з фракції "Слуга народу", – сказав він.

Це перший самостійний вихід із СН за всю історію Ради IX скликання. До того з фракції лише виключали.

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8 листопада 2021 року ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об'єднання під назвою "Розумна політика". У цьому списку був і Соха.

У 2019 році на позачергових виборах до Верховної Ради України Соха переміг в одномандатному виборчому окрузі № 75 у Запорізькій області.