Порошенко знову піде до суду – названо дату

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляції у справі п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, якому раніше Печерський райсуд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Судове засідання з апеляційної скарги прокурора та апеляційної скарги сторони захисту... призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зала судового засідання № 201", – повідомили у пресслужбі суду.

Також визначено склад суду: суддя-доповідач М.О. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

У зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто він був відправлений за місцем проживання, і навіть за місцем роботи.

Незадовго до цього, 17 грудня, слідчі ДБР намагалися особисто вручити повістку п'ятому президентові, проте Порошенко поїхав від них автомобілем. Того ж дня Порошенко відбув в закордонну поїздку, яка тривала місяць.

17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва, де його зустрічали прихильники.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.

Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.