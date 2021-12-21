Порошенко назвав терміни свого повернення до України (відео)

Порошенко не має наміру переховуватись за кордоном. Колаж "Сьогодні"
П'ятий президент Петро Порошенко, якому напередодні оголосили про підозру у державній зраді, заявив, що має намір повернутися до України на початку січня
Відповідне відеозвернення він записав у Facebook.
За його словами, зараз він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається із польськими та європейськими політиками.
Він також зазначив, мовляв, з Офісу президента йому "передають привіт" із натяками, щоб він не повертався до України.
"Я не зроблю їм такого подарунка і повернуся до України у першій половині січня, але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста "відосиків" пана Зеленського… Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння та фінансування тероризму", – сказав Порошенко.
Політик наголосив, що пред'явлення підозри главі держави у держзраді, фінансуванні та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній".
"Це вже не жарти – жарти закінчилися і за це доведеться відповідати", – резюмував Порошенко.
Підозра Порошенка
- Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Також політика викликали у ДБР на 23 грудня для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
- У свою чергу лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко звернулася до Порошенка з двома порадами, враховуючи, що вона свого часу пройшла через політичні репресії. Насамперед вона вважає – у жодному разі не можна переховуватися від слідства.
- Стався у цій справі і казус. У підозрі ДБР Порошенка переплутали із Зеленським.