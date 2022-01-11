Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу"

У Порошенка заявили про "зачистку інформаційного поля" за вказівкою Зеленського. У ДБР - усе заперечують. / Фото: Колаж: Сьогодні

Петро Порошенко став ньюзмейкером січня на політичному порядку. Для п'ятого президента України настали тривожні часи: Держбюро розслідувань заявило про вручення підозри у держзраді, а Печерський районний суд наклав арешт на майно політика. Прибуття Порошенка до Києва може взагалі закінчитися взяттям під варту, про що вже попросила Генпрокуратура з альтернативою застави в 1 млрд грн.

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Повернення до України

Сам Петро Олексійович перебуває за кордоном і вже заявив про плани повернутися назад до України 17 січня. Початок європейського турне збігся із датою виходу скандального відео, на якому слідчі безуспішно намагаються поговорити з Порошенком.

Наказ "поїхали, б**", який долинув із машини політика, вже став мемом в інтернеті.

Порошенку намагаються вручити повістку

І хоча п'ятий президент стверджує, що запланував поїздку за кордон наперед, у ДБР вважають інакше. Слідство встановило, що квитки на літак Петро Порошенко придбав у день вильоту.

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Щоправда, лідер "Європейської солідарності" за цей час уже встиг побувати у Стамбулі на зустрічі з Варфоломієм та відвідати низку публічних заходів у Варшаві.

Відповідь Зеленському

"Я приїду – поговоримо", – цю фразу Порошенко повторює у своїх останніх інтерв'ю з Польщі, звертаючись до президента Володимира Зеленського

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Риторика опозиційного політика явно вказує на те, що ніхто не буде сидіти склавши руки і чекати на арешт. Навпаки, Петро Порошенко дає зрозуміти, що арешт майна та підозра у держзраді – це нібито черговий виток репресій влади проти опозиції.

"Хіба це для мене новина? Я три роки у 130 справах ходжу на виклик, але у мене є свій графік", – заявив він 29 грудня з Варшави.

Обшуки в "ЄС"

Грізніші заяви звучать від імені парти Порошенка – "Європейської солідарності". Напередодні Різдва, 6 січня, там сказали, що рішення про арешт майна п'ятого президента "винесено зеленою нечистістю". Неважко здогадатися, про кого йдеться.

А керівник центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов підігрів тему "репресій" новиною про обшуки у низки соратників Порошенка. Серед них – ексдепутат Сергій Березенко та помічник п'ятого президента Юрій Онищенко.

Арешт телеканалів

Але головною новиною "Європейська солідарність" називає арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал". Ключова теза соратників Порошенка: влада атакує свободу слова та намагається закрити незалежні ЗМІ .

"Це чітко показує, що насамперед режим Зеленського прагне покласти край свободі слова, унеможливити будь-яку критику влади в інформаційному просторі", – сказали там.

Нардепи від ЄС говорили це на всіх ефірах настільки голосно, що Держбюро розслідувань довелося окремо роз'яснити ситуацію. Двічі. Там сказали, що це неправда. Повідомлення на сайті з'явилися 7 та 10 січня.

Канали (не)Порошенка

Ще у листопаді минулого року Петро Порошенко перестрахувався від закону про олігархів та передав активи телеканалів медіахолдингу "Вільні медіа", який належить колективу ЗМІ та народним депутатам із "ЄС".

Але як тоді можуть заарештувати майно "Прямого" та "5 каналу", якщо формально вони не є активами п'ятого президента?

За версією ДБР, якщо коротко – ніяк. У Бюро пояснили, що опозиційні медіа можуть і надалі вільно працювати. Причина в тому, що під арештом перебувають два підприємства – ТОВ "Автор ТВ" та його "дочка" "ТРК-НБМ Запоріжжя". Обидва належать Порошенку. Але жодна з них, як запевняє ДБР, не торкається інтересів опозиційних телеканалів.

У Порошенка тут знайшли що відповісти. Адвокат Ігор Головань запевняє, що два заарештовані підприємства все ж таки ретранслюють "Прямий" та "5 канал" і, що найцікавіше – вони не належать Порошенку.

Захисники п'ятого президента вказали, що реєстр юридичних осіб із запізненням змінює власників активів. І там просто ще не встигли поновити дані. Адвокат Головань заявив, що випадково не вірить, і висловив позицію: така "помилка" в клопотанні прокурорів – навмисна.

У всякому разі, правова колізія, що виникла, ніяк не позначилася на роботі телеканалів. "Прямий" та "5 канал" досі мовлять в ефірі . Проте у ДБР вирішили виправдовуватися у відповідь на "контрнаступ" Петра Порошенка та його соратників.

І що тоді виходить: чи ДБР не заарештовувало активи каналів і у Порошенка нагнітають істерію, чи команда п'ятого президента справді підловила силовиків на юридичній помилці, і тепер правоохоронці пішли назад? Третього не дано.

Проте з'ясувати немає часу. Партія "Європейська солідарність" один за одним завдає медіаударів у всіх напрямках. Починаючи від заяв про репресії опозиції, тиск на свободу слова та закінчуючи звинуваченнями силовиків у непрофесіоналізмі, а Зеленського – в особистій помсті. ДБР лише залишається відбиватися, спростовуючи незліченні заяви і принагідно запевняючи суспільство у неупередженому розслідуванні.

До повернення Петра Олексійовича до України соратники справді зчинили знатний галас. Адже, якщо і буде арешт політика – очевидно, для Порошенка вигідно, щоб він був гучним, скандальним і, звісно, політично мотивованим. Ми ще не знаємо, які аргументи будуть використані Генпрокуратурою в суді, – проте бій за прихильність електорату вже розпочався.