В'язниця скасовується. Суд ухвалив рішення щодо Порошенка

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід п'ятому президенту України, лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Ми прийшли сюди для того, щоб продемонструвати, що ми їх не боїмося. Для того, щоб продемонструвати, що правда з нами. Ми не святкуємо перемогу, хоча, здавалося б, ми перемогли. Ми не святкуємо, бо божевільний сценарій Зеленського, як абсолютного неадеквата, ще не закінчиться", – сказав Порошенко.

Також він подякував своїй команді за підтримку.

Порошенко заявив, що президент України Володимир Зеленський – лише його опонент, тоді як Путін – ворог. Він закликав президента до єдності перед загрозою РФ.

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"Україна та поведінка агресора вимагають національного консенсусу", – сказав він.

Зазначимо, особисте зобов'язання передбачає виконання кількох умов. Зокрема, таких:

підозрюваний повинен прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду;

підозрюваний не повинен виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

підозрюваний зобов'язаний повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та місця роботи;

підозрюваний не повинен спілкуватися з підозрюваними, свідками та іншими фігурантами своєї справи, перелік яких визначають слідчий чи прокурор.

Також цей запобіжний захід вимагає від підозрюваного здати слідчим органам паспорти та будь-які інші документи, за якими можливий виїзд за межі України. Обвинувачений повинен носити "електронний засіб контролю" за місцем перебування.

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Повернення Порошенка