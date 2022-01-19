Порошенка ще немає, а під судом уже зіткнення – відео

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У Києві під Печерським судом розпочалися сутички між правоохоронцями та прихильниками п'ятого президента Петра Порошенка. У хід уже пішли газові балончики.
Причиною стало те, що протестувальники хотіли розпалити вогонь у бочках, щоб зігрітися.
На якийсь час конфлікт вдалося залагодити, проте згодом почалися нові сутички. Зіткнення продовжуються, правоохоронці відтісняють прихильників Порошенка від наметів, які ті поставили перед будівлею Печерського суду.
Сам суд над лідером "Європейської солідарності" заплановано на 14:00.
Суд над Порошенком
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу в розмірі один мільярд гривень. Вони обґрунтовують такий розмір застави обсягами завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи. Проте суд не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, ухвалення рішення у справі перенесли на 19 січня, 14:00.