Порошенка ще немає, а під судом уже зіткнення – відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під Печерським судом розпочалися сутички між правоохоронцями та прихильниками п'ятого президента Петра Порошенка. У хід уже пішли газові балончики.

Причиною стало те, що протестувальники хотіли розпалити вогонь у бочках, щоб зігрітися.

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На якийсь час конфлікт вдалося залагодити, проте згодом почалися нові сутички. Зіткнення продовжуються, правоохоронці відтісняють прихильників Порошенка від наметів, які ті поставили перед будівлею Печерського суду.

Сам суд над лідером "Європейської солідарності" заплановано на 14:00.

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Фото: Klymenko Time

Фото: Klymenko Time

Суд над Порошенком

Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.