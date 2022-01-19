Порошенко еще нет, а под судом уже столкновения – видео

Под Печерским судом в столице с раннего утра готовятся к суду по делу Петра Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве под Печерским судом начались столкновения между правоохранителями и сторонниками пятого президента Петра Порошенко. В ход уже пошли газовые баллончики.
Причиной стало то, что протестующие хотели развести огонь в бочках, чтобы согреться.
На время конфликт удалось урегулировать, однако спустя время начались новые стычки. Столкновения продолжаются, правоохранители оттесняют сторонников Порошенко от палаток, которые они установили перед зданием Печерского суда.
Сам суд над лидером "Европейской солидарности" запланирован на 14:00.
Суд над Порошенко
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере один миллиард гривен. Они обосновывают такой размер залога размером нанесенного ущерба, имущественным состоянием политика и характером уголовного дела. Однако суд не смог избрать меру пресечения для Порошенко, вынесение решения по делу перенесли на 19 января, 14:00.