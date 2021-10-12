Поляков невипадково сів у таксі. МВС розкрило нові деталі

Полякова "вручили" таксисту інші люди. Колаж "Сьогодні"
Таксі невипадково підібрало нардепа Антона Полякова в ніч його смерті – таксист слідував за автомобілем, в якому перебував нардеп, після чого його пересадили в таксі.
Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 речник МВС Артем Шевченко.
За його словами, ті свідчення, які таксист дає вже зараз під протокол, відрізняються від тих, які він озвучував відразу під час спілкування з поліцейськими на місці, коли Полякова виявили мертвим.
"Не знаю, обдурив він чи ні. Він сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він невипадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем з нашим пасажиром потерпілим, в якому (Поляков) їздив з іншим свідком, а потім потерпілий пересів до автомобіля... Поляков не був випадковим пасажиром", – сказав Шевченко.
Також спікер МВС підтвердив, що встановлені всі особи, з якими Поляков того вечора і вночі перебував і контактував, зокрема ті люди, в машині яких він їздив.
Він додав, що зараз слідство працює з трьома свідками – таксистом, товаришем Полякова і ще однією особою, яку не називають.
Смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим, саме який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
- Експерти відзначають, що Поляков не приймав би метадон із власної волі, а отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
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