Поляков неслучайно сел в такси. МВД раскрыло новые детали

Полякова "вручили" таксисту другие люди. Коллаж "Сегодня"

Такси неслучайно подобрало нардепа Антона Полякова в ночь его смерти – таксист следовал за автомобилем, в котором находился нардеп, после чего его пересадили в такси.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 спикер МВД Артем Шевченко.

Реклама

По его словам, те показания, которые таксист дает уже сейчас под протокол, отличаются от тех, которые он озвучивал сразу во время общения с полицейскими на месте, когда Полякова обнаружили мертвым.

"Не знаю, обманул он или нет. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он неслучайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем с нашим пассажиром потерпевшим, в котором (Поляков) ездил с другим свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль... Поляков не был случайным пассажиром", – сказал Шевченко.

Также спикер МВД подтвердил, что установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночью находился и контактировал, в том числе и те люди, в машине которых он ездил.

Он добавил, что сейчас следствие работает с тремя свидетелями – таксистом, товарищем Полякова и еще одним человеком, которого не называют.

Реклама

Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

Читайте также в нашей статье, кому мог мешать Поляков и могла ли его смерть быть убийством.