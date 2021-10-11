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"Таксист не знал, кого везет". Мы узнали, что на самом деле произошло в ночь смерти Антона Полякова

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 октября, 17:11
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Адвокат таксиста рассказал "Сегодня" о конфликте клиента с полицией
Таксист путается в показаниях, где же он подобрал Антона Полякова / Коллаж "Сегодня"
Таксист путается в показаниях, где же он подобрал Антона Полякова / Коллаж "Сегодня"

Водитель такси, в машине которого скончался 33-летний народный депутат Украины Антон Поляков, изначально дал неправдивые показания полиции и только после проверки камер уличного видеонаблюдения сказал правду.

Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказал адвокат водителя такси, который вез умершего народного депутата Антона Полякова.

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Измененные показания

"С какого автомобиля пересел Поляков в авто моего клиента? Из машины Руслана",- рассказал нам адвокат. На наш уточняющий вопрос, о каком именно Руслане идет речь, не о Джамбулатове (помощник нардепа Анны Скороход), адвокат ответил утвердительно.

"Мой клиент не хочет раздувать эту историю. Он изменил показания. Сначала сказал, что забрал пассажира со стоянки. Его показания проверили с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на самом деле – из другого авто. У клиента спросили: "Почему ты врешь?". Был локальный конфликт, но ничего страшного не произошло, клиент не имеет ни к кому претензий. Почему изменил показания? Не хотел впутывать других людей",- сказал "Сегодня" адвокат.

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О якобы избиении, о чем информация прошла ранее, юрист говорит неохотно, больше называет это потасовкой.

Он добавил: "К истории с наркотиком мой подзащитный не имеет никакого отношения. Как и к политике. Он не знал, что пассажир – народный депутат". По его словам, клиент имел ранее проблемы с законом: "Но это еще ничего не значит. Он обычный человек",- резюмировал юрист.

Смерть Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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