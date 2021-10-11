"Таксист не знав, кого везе". Ми дізналися, що насправді сталося в ніч смерті Антона Полякова

Адвокат таксиста розповів "Сьогодні" про конфлікт клієнта з поліцією

Таксист плутається в свідченнях, де ж він підібрав Антона Полякова / Колаж "Сьогодні"

Водій таксі, в машині якого помер 33-річний народний депутат України Антон Поляков, спочатку дав неправдиві свідчення поліції і тільки після перевірки камер вуличного відеоспостереження сказав правду.

Про це в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" розповів адвокат водія таксі, який віз померлого народного депутата Антона Полякова.

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Зміна показів

"З якого автомобіля пересів Поляков в авто мого клієнта? З машини Руслана", – розповів нам адвокат. На наше уточнююче запитання, про якого саме Руслані йде мова, не про Джамбулатова (помічник нардепа Анни Скороход), адвокат відповів ствердно.

"Мій клієнт не хоче роздувати цю історію. Він змінив свідчення. Спочатку сказав, що забрав пасажира зі стоянки. Його свідчення перевірили за допомогою камер відеоспостереження. З'ясувалося, що насправді – з іншого авто. У клієнта запитали:"Чому ти брешеш?". Був локальний конфлікт, але нічого страшного не сталося, клієнт не має ні до кого претензій. Чому змінив свідчення? Не хотів вплутувати інших людей", – сказав "Сьогодні" адвокат.

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Про нібито побиття, про що інформація пройшла раніше, юрист говорить неохоче, більше називає це сутичкою.

Він додав: "До історії з наркотиком мій підзахисний не має ніякого відношення. Як і до політики. Він не знав, що пасажир – народний депутат". За його словами, клієнт мав раніше проблеми з законом: "Але це ще нічого не означає. Він звичайна людина",- резюмував юрист.

Смерть Полякова

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам детальніше про причини смерті нардепа.

Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Ганни Скороход Русланом Джамбулатовим, саме який нібито й посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що у крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.

Експерти відзначають, що Поляков не приймав би метадон із власної волі, а отруїти його могли. Опіат, який нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.