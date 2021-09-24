Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон

Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"
Зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра, замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському.
Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
"Я вважаю, що це справжній замах. Я вважаю, що, з огляду на безконфліктність, інтелігентність Сергія Шефіра – напевно це дзвінок для президента. Але важливо зрозуміти, хто дзвонить. Я ще раз хочу сказати – дайте прізвища. Покладіть прізвища, щоб у суспільства не було ніяких сумнівів – замовники, виконавці, спільники", – заявив журналіст.
Що відомо по справі
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
- Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.