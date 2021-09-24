Замах на Шефіра – це дзвінок для президента – Гордон

Дмитро Гордон вважає, що замах був "дзвіночком" для президента / Колаж "Сьогодні"

Зазіхаючи на першого помічника президента України Сергія Шефіра, замовники мали намір "передати повідомлення" Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив телеведучий і журналіст Дмитро Гордон в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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"Я вважаю, що це справжній замах. Я вважаю, що, з огляду на безконфліктність, інтелігентність Сергія Шефіра – напевно це дзвінок для президента. Але важливо зрозуміти, хто дзвонить. Я ще раз хочу сказати – дайте прізвища. Покладіть прізвища, щоб у суспільства не було ніяких сумнівів – замовники, виконавці, спільники", – заявив журналіст.

Що відомо по справі

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн. Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.

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