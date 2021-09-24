Покушение на Шефира – это звонок для президента – Гордон

Дмитрий Гордон считает, что покушение было "звоночком" для президента / Коллаж "Сегодня"

Покушаясь на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, заказчики намеревались "передать сообщение" Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Я считаю, что это настоящее покушение. Я считаю, что, учитывая бесконфликтность, интеллигентность Сергея Шефира – наверняка это звонок для президента. Но важно понять, кто звонит. Я еще раз хочу сказать – дайте фамилии. Положите фамилии, чтобы у общества не было никаких сомнений – заказчики, исполнители, сообщники", – заявил журналист.

Что известно по делу

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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