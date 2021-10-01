Поки "слуги" в Трускавці: опозиція затіяла бойкот Ради, але він провалився

Домовленості опозиції зірвані. Фото: колаж "Сьогодні"

Опозиція вела переговори про можливий відхід депутатів опозиційних фракцій у неоплачувану відпустку на знак протесту, поки "слуги народу" будуть в Трускавці на заході під назвою "Велика фракція", проте не змогли домовиться. На їхню думку, дії монобільшості порушують регламент ВР і Конституцію.

Про це заявив заслужений журналіст України Володимир Кацман на своїй сторінці в Facebook.

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"Ніхто нікуди виходити не буде – опозиціонерам так і не вдалося узгодити такий крок", – написав він.

Кацман зазначив, що переговори, які вели чотири фракції ВР, зупинені. Приводом стала позиція однієї з партій, яка відмовилася підтримати ініціативу виходу опозиціонерів із парламенту.

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За словами журналіста, що ж остаточно спонукало сказати "ні" колегам-опозиціонерам, поки не зрозуміло до кінця.

"Так чи інакше – підтвердилося старе правило, що діє в сучасній українській політиці ще з часу пріснопам'ятної "канівської четвірки": навіть вельми рішучі і радикальні спільні кроки опозиційних політиків вміло нейтралізуються "майстрами підкилимних політичних ігрищ" методом розколу і розхитування всередині самої опозиції", – резюмував Кацман.

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Як з "боєм" ухвалювали закон про олігархів

Ще з самого ранку 23 вересня голови фракцій радилися про те, як ухвалюватимуть закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок – по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк та інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Тому навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука.

Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кількасот і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. Зрештою замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктах закону, які були запропоновані до другого читання.

Раніше ми повідомляли, що посол Великої Британії в Україні заявив, що для реалізації закону про олігархів потрібна судова реформа.

Також нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує боротися з олігархами без закону.