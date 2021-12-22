Куди пропало фото з Зеленським на шашликах – Гордон назвав смішну причину

На фото: Гордон, Зеленський, Алеся Бацман та Савік Шустер. Колаж "Сьогодні"

Допис із фотографією, де президент Володимир Зеленський смажить шашлики з журналістами, був видалений зі сторінки Дмитра Гордона в Instagram через жарт про російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це розповів сам журналіст у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

За його словами, він вирішив потролити російського пропагандиста, з яким у нього давно "війна".

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"Вранці прокинувся у гарному настрої. Думаю, як би потролити весь світ? Опублікував фото, де президент, я, Олеся Бацман і Савік Шустер готуємо шашлики. І написав приблизно таке: "Спогади про літо. Я з друзями на шашликах, засмажили Соловйова. М'ясо виявилося жорстким і несмачним, через це й пересварилися", – сказав Гордон.

Журналіст пояснив, що публікація була видалена самим сервісом нібито через скарги, але і тут він знову не згаяв нагоди висміяти Соловйова.

"Надійшли скарги, що засмажили Соловйова, я цього не врахував. Люди, напевно, писали, що засмажити можна свиню, барана, а смажити Соловйова – себе не поважати", – наголосив він.

Що це за публікація від Гордона?

Напередодні Дмитро Гордон поділився архівною фотографією, яку розмістив на своїй сторінці в Instagram. Підпис був такий: "Спогади про літо. З друзями на шашликах. Засмажили Соловйова і з'їли. М'ясо виявилося старе, жорстке і несмачне – тому ближче до зими пересварилися". Проте досить швидко допис зник.

Гордон, Зеленський, Олеся Бацман та Савік Шустер. Фото: instagram.com/gordondmytro

Тоді вони були у добрих стосунках. Фото: instagram.com/gordondmytro

Нагадаємо, що ці фото були зроблені в День журналіста цього літа, 6 червня. Зеленський запросив журналістів на шашлик, який сам і готував.

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Як Зеленський і Гордон посварилися